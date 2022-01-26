Уральские синоптики продлили предупреждение о смоге

Предупреждение планируют отменить 31 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики на несколько дней продлили предупреждение о смоге, который навис над регионом. По сообщениям специалистов гидрометцентра, в Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

- С 20 часов 26 января до 20 часов 31 января на территории Свердловской области объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 31 января, - уточнили в уральском гидрометцентре.

Напомним, в минувшие выходные появилась версия, что причиной удушливого смога, который завис над Екатеринбургом на несколько дней, могли стать торфяные пожары в пригороде. Активисты движения «Экодозор» во время прогулки вдоль реки Исеть в районе озера Мелкое нашли действующее возгорание общей площадью порядка 150 квадратных метров.