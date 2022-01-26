В Екатеринбурге прививку от коронавируса согласились поставить 4 тысячи школьников

Вакцинация от коронавируса начнется в феврале 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 4 тысяч учеников школ Екатеринбурга поставят прививку от коронавируса с согласия родителей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель главы департамента образования администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко.

В этом число входят только школьники. Вакцинация подростков от коронавируса начнется в феврале 2022 года. Из-за коронавируса в Екатеринбурге 407 классов перевели на домашнее обучение.

В Свердловской области с середины января распространяется штамм коронавируса «омикрон». В регионе растет заболеваемость, но падает смертность от коронавируса. Так, например, 26 января коронавирус обнаружили у 1364 человек, в этот же день от ковида скончались 8 человек. А днем ранее – 21.