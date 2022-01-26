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Общество26 января 2022 13:53

В Академическом районе Екатеринбурга откроют три новых детских сада и школу

Садики технически абсолютно готовы, а школа примет учеников к 1 сентября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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К 1 сентября на проспекте Сахарова откроется школа на 1100 учащихся

К 1 сентября на проспекте Сахарова откроется школа на 1100 учащихся

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга появятся три новых детских сада и школа. По словам главы уральской столицы, каждое дошкольное учреждение сможет принять по 250 воспитанников, в них предусмотрены спортзалы, комнаты для музыкальных занятий и многое другое.

- Садики уже технически абсолютно готовы, ждем только лицензирования. Думаю, уже в феврале откроем. Причем там будут работать ясельные группы. А к 1 сентября на проспекте Сахарова откроем еще школу на 1100 учащихся, - написал Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что в Академическом районе запланировали строительство новой дороги на шесть полос. Планируется, что ее возведут к всемирной универсиаде 2023 года, а широкая улица будет проложена до дворца дзюдо, который расположится в Преображенском парке.

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