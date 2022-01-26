В Екатеринбурге вынесли приговор жителю ХМАО за контрабанду леса

Мужчине дали условный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор жителю ХМАО, которого признали виновным в контрабанде лесоматериалов. Ему назначили четыре года лишения свободы условно и штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

- В январе и феврале 2020 года мужчина организовал незаконное перемещение в Республику Узбекистан и Азербайджанскую Республику лесоматериалов, - говорится в сообщении.

Всего осужденный хотел вывезти 571 кубометр леса на 4,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее на Урале передали в суд дело 38-летнего мужчины, которого обвиняют в контрабанде пиломатериалов на 63,1 миллиона рублей. Обвиняемый является жителем Тавды. По данным следствия, с июня 2018 года по февраль 2019 года он незаконно по железной дороге вывез в другую страну пиломатериалы. При этом древесину он получил из неизвестных источников. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.