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Происшествия26 января 2022 13:49

В Екатеринбурге вынесли приговор жителю ХМАО за контрабанду леса

Он хотел вывезти древесину на 4,5 миллиона рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Мужчине дали условный срок

Мужчине дали условный срок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор жителю ХМАО, которого признали виновным в контрабанде лесоматериалов. Ему назначили четыре года лишения свободы условно и штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

- В январе и феврале 2020 года мужчина организовал незаконное перемещение в Республику Узбекистан и Азербайджанскую Республику лесоматериалов, - говорится в сообщении.

Всего осужденный хотел вывезти 571 кубометр леса на 4,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее на Урале передали в суд дело 38-летнего мужчины, которого обвиняют в контрабанде пиломатериалов на 63,1 миллиона рублей. Обвиняемый является жителем Тавды. По данным следствия, с июня 2018 года по февраль 2019 года он незаконно по железной дороге вывез в другую страну пиломатериалы. При этом древесину он получил из неизвестных источников. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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