В Екатеринбурге на автобусной остановке умер мужчина со шприцами в кармане

Прибывшие на место медики зафиксировали смерть мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге около автобусной остановки умер молодой человек со шприцами в кармане. Все произошло вечером 24 января, свидетелем смерти мужчины стал местный житель по имени Умеджон Рахимов. По его словам, скончавшийся лежал в снегу долгое время, но к нему никто не подошел и не вызвал скорую.

- Я поднял парня, повел в тепло, в ближайший ларек, потому что он все это время лежал голой спиной на снегу, куртка задралась. В тот момент он был жив, пульс прощупывался, он реагировал на прикосновения, - сообщил «КП-Екатеринбург» студент Медицинского колледжа при УрГупс Умеджон Рахимов.

Молодой человек рассказывает, что мужчине на вид было около 35 лет, от него не пахло алкоголем. По его словам, в карманах у него нашли телефон, документы и пустые инсулиновые шприцы. Скорая после вызова приехала достаточно быстро, однако медикам оставалось только зафиксировать смерть пациента.

В следственном комитете сообщили, что смерть мужчины не была криминальной.