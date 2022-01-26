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Общество26 января 2022 13:05

В Академическом районе Екатеринбурга появится новая шестиполосная улица

Планируется, что ее возведут к всемирной универсиаде 2023 года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Широкая улица будет проложена до дворца дзюдо, который расположится в Преображенском парке

Широкая улица будет проложена до дворца дзюдо, который расположится в Преображенском парке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга запланировали строительство новой дороги на шесть полос. Планируется, что ее возведут к всемирной универсиаде 2023 года, а широкая улица будет проложена до дворца дзюдо, который расположится в Преображенском парке. Такими задумками поделился мэр уральской столицы Алексей Орлов.

- Участок в районе Дворца дзюдо необходим до 2023 года. Там появится новая современная дорога с мостом через Патрушиху. Его мы планируем сделать уже в этом году, а в год проведения Универсиады он должен быть сдан в эксплуатацию, - заявил Алексей Орлов.

Ранее в Академическом вандалы испортили один из символов района. Установленные камеры видеонаблюдения зафиксировали, что бронзовый соболь в Преображенском парке пострадал от рук гулявших подростков. Дети нарисовали на постаменте надписи, а лапы и хвост скульптуры залили зеленой красной.

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