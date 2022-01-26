В Екатеринбурге задержали водителя при попытке дать 30 тысяч рублей взятки

На водителя завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали 40-летнего водителя при попытке дать взятку в 30 тысяч рублей инспекторам ДПС. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Это произошло 25 января. Сотрудники ГИБДД остановили на улице Куйбышева Hyundai Solaris для проверки документов. Полицейские заметили, что водитель нервничает и ведет себя подозрительно.

- Сотрудники полиции пригласили гражданина пройти в патрульный автомобиль для проверки по базам ГИБДД. Находясь в патрульной автомашине, мужчина предложил полицейским денежные средства за непроведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - говорится в сообщении полиции.

Инспекторы заявили, что за взятку грозит уголовная ответственность. Однако водитель снова предложил деньги. Он достал купюры и положил их в карман передней пассажирской двери. Сотрудники ГИБДД вызвали на место следственно-оперативную группу. Деньги изъяли в присутствии понятых.

Водителя доставили в отдел полиции. Стражи порядка установили его личность. За рулем Hyundai Solaris был официально не работающий житель Екатеринбурга. Он объяснил полицейским, что употреблял наркотики за день до этого и хотел избежать процедуры медосвидетельствования. На мужчину завели уголовное дело.

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