В свердловском онкодиспансере произошла вспышка коронавируса

К расследованию ситуации подключились сотрудники Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделении Свердловского областного онкологического диспансера произошла вспышка коронавируса. За последние сутки было выявлено четыре положительных теста в трех отделениях. Все случаи заболевания зафиксированы среди сотрудников учреждения, к расследованию ситуации подключились сотрудники Роспотребнадзора.

- Центральным Екатеринбургским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора организовано эпидрасследование и проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, в том числе обследование контактных лиц. Ситуация находится на контроле, - уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в Серовской городской больнице произошла вспышка коронавируса. Инфекцию выявили у 38 среди сотрудников и пациентов неврологического отделения. При этом у одного из них обнаружили штамм «омикрон»

Также на карантин отправилась часть курсантов в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России. Там положительный тест на COVID-19 сдали 37 человек.