В Екатеринбург в ночь на 27 января придут сильные морозы

Так уже в ночь на 27 января температура воздуха понизится до -20 градусов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Екатеринбург и Свердловскую область наступят морозы. Так уже в ночь на 27 января температура воздуха понизится до -20 градусов.
- Погода в ночь на 27 января будет довольно морозная: -15 -20 градусов на территории Свердловской области, -16 -17 градусов в Екатеринбурге. И практически до конца месяца решительных изменений не ожидается, - сообщила журналисту «КП-Екатеринбург» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.
Также главный синоптик Свердловской области дополнила, что температура воздуха будет ощущаться холоднее, но ждать крепких морозов не стоит.
Сильного ветра и снегопадов, по прогнозу синоптиков Уральского Гидрометцентра, также ожидать не стоит. Такая температура привычна для уральского климата.
О наступлении морозов предупреждают и врачи городской больницы №14. Так, они подготовили для жителей Свердловской области памятку о том, как не получить обморожения на морозе. Так, перед выходом на улицу они рекомендуют одеваться теплее, не надевать тесную обувь и покушать перед отправлением на улицу.
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