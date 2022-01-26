В Екатеринбург в ночь на 27 января придут сильные морозы

Так уже в ночь на 27 января температура воздуха понизится до -20 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Екатеринбург и Свердловскую область наступят морозы. Так уже в ночь на 27 января температура воздуха понизится до -20 градусов.

- Погода в ночь на 27 января будет довольно морозная: -15 -20 градусов на территории Свердловской области, -16 -17 градусов в Екатеринбурге. И практически до конца месяца решительных изменений не ожидается, - сообщила журналисту «КП-Екатеринбург» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Также главный синоптик Свердловской области дополнила, что температура воздуха будет ощущаться холоднее, но ждать крепких морозов не стоит.

Сильного ветра и снегопадов, по прогнозу синоптиков Уральского Гидрометцентра, также ожидать не стоит. Такая температура привычна для уральского климата.

О наступлении морозов предупреждают и врачи городской больницы №14. Так, они подготовили для жителей Свердловской области памятку о том, как не получить обморожения на морозе. Так, перед выходом на улицу они рекомендуют одеваться теплее, не надевать тесную обувь и покушать перед отправлением на улицу.

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