Как не получить обморожения: рассказали врачи Екатеринбурга

Чтобы не получить обморожения нужно одеваться тепло и обязательно покушать перед выходом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики прогнозируют морозы, которые ударят уже с 26 января 2022 года. Поэтому необходимо следить за изменением погоды, чтобы не получить обморожения рук, ушей, щек или стоп. Врачи из Екатеринбурга рассказали, как не получить обморожения.

Врачи ГКБ №14 опубликовали памятку, о том, как не получить обморожение на морозе и позаботиться о своем здоровье. Так, нужно следовать простым правилам.

– Обязательно покушайте перед улицей

– Больше двигайтесь на морозе

– Одевайтесь тепло и удобно

– Дышите через нос, ртом дышать на холоде нельзя

– Не надевайте тесную обувь

– Не забывайте носить варежки или перчатки.

Также врачи больницы №14 предупреждают, что алкоголь перед выходом на улице употреблять не желательно, ведь это может привести не только к простуде, но и в тяжелом случае, к ампутации.

– Бывает, накануне пациент употреблял алкогольные напитки, а возвращаясь домой упал, заснул в снегу и получил серьезные отморожения. Часто люди обращаются несвоевременно спустя два, три дня, а могут и через неделю. Конечно, в этом случае сделать что-то сложно, бывает все заканчивается ампутацией, – рассказал заведующий травмпунктом Алексей Васёв.

Также медики обращают внимание, что при первых симптомах обморожения стоит сразу обращаться в травмпункт ближайшей к вам городской больницы. Симптомы могут быть такие, как появление на коже белых пятен и потеря чувствительности части тела.

Травмпункт больницы № 14 работает круглосуточно. Адрес: переулок Суворовский, 5В. Телефон регистратуры: +7 (343) 380-13-95.