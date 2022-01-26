В Нижнем Тагиле к 300-летию пригласят группу «На-На» и подготовят лазерное шоу

В городе планируется провести фестиваль салютов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле к 300-летию пригласят группу «На-На»,а также подготовят шоу и фестиваль салютов. День города пройдет 14 августа, однако празднование юбилея начнется уже с 12 августа, пишет TagilCity.ru.

- С большой долей вероятности, одна группа будет петь в пятницу, вторая в субботу. На Лисьей горе пройдет лазерное шоу и будет объемное шоу (3D Mapping), - рассказал глава города Владислав Пинаев.

Отметим, что к 300-летию города планируется реконструировать Привокзальную площадь и установить стелу «Нижний Тагил - город трудовой доблести». Кроме того, отдельное внимание в канун 300-летнего юбилея будет уделено благоустройству общественных территорий. По просьбе жителей предстоит начать масштабный ремонт парка металлургов на Тагилстрое и продолжить обновление лесопарковой зоны «Пихтовые горы».