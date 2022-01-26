В Екатеринбурге полицейские разыскивают очевидцев двух серьезных аварий

Авария на Агрономической Фото: предоставлено В.Н.Горелых

В Екатеринбурге полицейские отделения ГСУ регионального главка МВД разыскивают очевидцев двух серьезных аварий. Первая произошла еще 5 августа 2021 года. Около 22:05 Ford Focus столкнулся с ЯМАХА YZE-R6. Водителю мотоцикла был причинен тяжкий вред здоровью.

- Ford Focus, двигаясь по проезжей части ул. Агрономической со стороны ул. Братской в направлении пер. Рижского, выехал на регулируемый светофором перекресток ул. Агрономической и ул. Военной, где столкнулся с мотоциклом «ЯМАХА YZE-R6», который двигался слева направо по ходу движения автомобиля, - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Второе ДТП произошло 28 декабря 2021 года около 18: 37 в Октябрьском районе Екатеринбурга. Водитель Honda Fit, двигаясь по дублеру Сибирского тракта, при съезде на автомобильную дорогу в направлении Компрессорного, сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Попавший под колеса машины екатеринбуржец погиб.

ДТП на дублере Сибирского тракта Фото: предоставлено В.Н.Горелых

Если вы стали очевидцем первого ДТП, сообщите об этом следователю по номеру 8(343)3545913. Если вы видели, как сбили пешехода, то есть стали очевидцем второго ДИП, то сообщите имеющуюся у вас информацию по телефону 8(343)3545912.