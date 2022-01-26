В «Гортрансе» Екатеринбурга признались в острой нехватке водителей и кондукторов

Предприятию требуются 577 водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МУП «Гортранс» Екатеринбурга признались в острой нехватке водителей и кондукторов. Об этом рассказал директор филиала автобусных перевозок предприятия Виктор Табаков.

По его словам, на сегодняшний день, в городе не хватает 577 водителей. Также требуется около тысячи кондукторов.

Ранее в МУП «Гортранс» раскрыли, сколько долгов накопили. Сумма доходит до 594 миллионов рублей. Из-за нехватки денег предприятию пришлось отказаться от планового ремонта путей. «Гортранс» также был вынужден ограничить скорость движения трамваев до 10 километров в час.

Кроме того, на предприятии рассказали о результатах эксперимента курсирования автобусов без кондукторов, но со стационарным терминалом для безналичной оплаты. Он проводился на трех маршрутах и стал убыточным. Большая часть пассажиров начали ждать, когда зайдет контролер и попросит оплатить проезд.

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