На Урале бензовоз улетел в кювет после столкновения с «Газелью»

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 307 километре трассы «Екатеринбург - Нижний Тагил-Серов» утром, 26 января, бензовоз улетел в кювет после столкновения с «Газелью».

- В момент аварии в цистерне автомобиля Scania (бензовоза) была 21 тонна бензина. В результате аварии разлива не произошло. В настоящее время движение по автодороге не затруднено. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, оказывают помощь водителям при проезде места ДТП, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

Водитель бензовоза 1988 года рождения рассказал инспекторам ГИБДД, что ехал в сторону Екатеринбурга, когда начал опережать попутно движущуюся «Газель». В этот момент водитель «Газели» начал неожиданно перестраиваться влево. Чтобы избежать ДТП водитель бензовоза вывернул руль влево, но столкновения избежать не удалось. 40-летнего водителя «Газели» доставили в больницу.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и при совершении маневров убедиться в том, что автомобиль не создаст помех другим транспортным средствам.

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