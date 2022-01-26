Эксперимент с транспортом без кондукторов в Екатеринбурге стал убыточным

Всего предприятие получило 118 автобусов со стационарными терминалами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге летом 2021 года начался эксперимент с курсированием автобусов без кондукторов. В транспорте были установлены терминалы для безналичной оплаты проезда. Однако эксперимент стал убыточным, рассказал директор филиала автобусных перевозок МУП «Гортранса» Виктор Табаков.

- В начале оставили кондукторов. Они за ручки подводили к терминалам. Потом убрали кондукторов, усилили контроль. Оплату наличными водителю поручили, - сообщил он.

Всего предприятие получило 118 автобусов со стационарными терминалами. Эксперимент без кондукторов проводится на трех маршрутах.

Табаков рассказал, что больше 60% пассажиров оплачивают проезд безналичным расчетом. Однако во время эксперимента основная масса пассажиров стала ездить с наличными и ждать, когда зайдет контролер и попросит оплатить проезд.

-На этих трех маршрутов мы 20% дохода теряем. Для нас это пока убыточно. Система штрафов не предусмотрена, - объяснил директор филиала автобусных перевозок.

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