На Урале молодой мужчина отправился в СИЗО за секс с 15-летней студенткой

Подозреваемый мужчина заключен под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свидание с 15-летней студенткой в ночь на 10 декабря 2021 года стало для 25-летнего жителя поселка Кытлым под Карпинском роковым. Девушка не была против отношений, однако ее возраст не позволял вступать в половую связь.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» информированный источник, мужчина пригласил студентку техникума из Карпинска к себе домой, где у них случилась близость, ставшая причиной возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 134 УК РФ.

Мужчину заключили под стражу.