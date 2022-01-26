Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 января 2022 9:33

На Урале молодой мужчина отправился в СИЗО за секс с 15-летней студенткой

Девушка не была против близких отношений
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подозреваемый мужчина заключен под стражу

Подозреваемый мужчина заключен под стражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свидание с 15-летней студенткой в ночь на 10 декабря 2021 года стало для 25-летнего жителя поселка Кытлым под Карпинском роковым. Девушка не была против отношений, однако ее возраст не позволял вступать в половую связь.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» информированный источник, мужчина пригласил студентку техникума из Карпинска к себе домой, где у них случилась близость, ставшая причиной возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 134 УК РФ.

Мужчину заключили под стражу.

0