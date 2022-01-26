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Происшествия26 января 2022 8:26

На Урале заблокировали 12 сайтов с информацией об обмане счетчиков на воду

Это сделали после вмешательства прокуратуры
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Суд удовлетворил иск прокуратуры

Суд удовлетворил иск прокуратуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По требованию прокуратуры на Урале заблокировали 12 сайтов с информацией о том, как обмануть счетчики на воду. Об этом сообщает надзорное ведомство по Свердловской области.

- Доступ к указанным интернет-ресурсам являлся свободным для просмотра неограниченного числа пользователей, в том числе несовершеннолетним, - говорится в сообщении.

При этом установка устройств, которые искажают показания счетчиков, ведут к неоплате потребленного коммунального ресурса и является противоправным деянием. По закону, за распространение информации об обмане приборов учета предусмотрена уголовная или административная ответственность.

После проверки прокуратура направила в суд иски о признании информации на сайтах запрещенной. Суд удовлетворил требования. Сейчас сайты заблокированы, а информация, хранившаяся на них, изъята из публичного доступа.

На Урале заблокировали 24 сайта, которые занимались доставкой алкоголя. На этих интернет-ресурсах можно было купить спиртное ночью. Также его там могли приобрести подростки.

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