В Нижнем Тагиле полицейские поймали двух южан-закладчиков

Двух наркоторговцев задержали в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Нижнего Тагила 25 января 2022 года задержали двух граждан Узбекистана, которые делали закладки с героином на территории города.

По Нижнему Тагилу 27-летний Ахмаджонов и 31-летний Гофуров передвигались на иномарке «Ниссан Альмера», в котором их и задержали стражи порядка у дома № 4 по Восточному шоссе. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

Оба южанина прибыли в Россию несколько лет назад и сначала честно работали на стройке. Однако с 2018 года у обоих уже не было ни работы, ни законных оснований жить в чужой стране. В какой-то момент оба стали заниматься сбытом наркотиков. Оба проживали на съемной квартире в доме №5 по улице Южная буквально через дорогу от школы №12.

Во время осмотра телефона Гофурова сотрудники полиции установили координаты закладок с наркотиком. После этого сотрудники полиции, среди которых был кинолог с собакой, обнаружили 46 закладок с героином.