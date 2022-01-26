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Происшествия26 января 2022 7:59

В Нижнем Тагиле полицейские поймали двух южан-закладчиков

Граждане Узбекистана находятся на территории России нелегально и жили через дорогу от школы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Двух наркоторговцев задержали в Нижнем Тагиле

Двух наркоторговцев задержали в Нижнем Тагиле

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Нижнего Тагила 25 января 2022 года задержали двух граждан Узбекистана, которые делали закладки с героином на территории города.

По Нижнему Тагилу 27-летний Ахмаджонов и 31-летний Гофуров передвигались на иномарке «Ниссан Альмера», в котором их и задержали стражи порядка у дома № 4 по Восточному шоссе. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

Оба южанина прибыли в Россию несколько лет назад и сначала честно работали на стройке. Однако с 2018 года у обоих уже не было ни работы, ни законных оснований жить в чужой стране. В какой-то момент оба стали заниматься сбытом наркотиков. Оба проживали на съемной квартире в доме №5 по улице Южная буквально через дорогу от школы №12.

Во время осмотра телефона Гофурова сотрудники полиции установили координаты закладок с наркотиком. После этого сотрудники полиции, среди которых был кинолог с собакой, обнаружили 46 закладок с героином.

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