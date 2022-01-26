Уралец отсудил 112 тысяч у компании, не выполнившей его заказ на изготовление кухни

Уралец заплатил деньги за кухню, но мебель так и не увидел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Свердловской области зимой 2020 года заказал изготовление кухонного гарнитура в одной из компании, оплатив стоимость указанную в договоре. Однако мебель в назначенную дату ему так и не привезли. Тогда он обратился в консультационный пункт для потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

- Потребитель неоднократно обращался к исполнителю услуги с требованием выполнить взятые на себя по договору обязательства, то есть изготовить и установить заказанный и оплаченный кухонный гарнитур, но на данные требования потребитель слышал только обещания о выполнении, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В адрес предпринимателя была подготовлена претензия, в которой уралец потребовал принять отказ от исполнения договора, вернуть деньги, а также выплатить неустойку за нарушение установленного срока работ. В компании при этом продолжали игнорировать заказчика.

Тогда специалистом по защите прав потребителей был подготовлен иск о взыскании с организации по изготовлению мебели оплаченных уральцев средств в полном объеме, неустойки (пени), а также компенсации морального вреда.

Пригородный районный суд Свердловской области вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований: в пользу потребителя взысканы оплаченные по договору 35 тысяч рублей, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке. Всего компании придется заплатить заказчику 112 500 рублей.