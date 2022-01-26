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Звезды26 января 2022 7:11

В центре Екатеринбурге проведут фестиваль «Звуки авангарда»

К проекту подключился Музей истории Екатеринбурга
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Фестиваль пройдет в здании бывшей поликлиники. Фото: сервис Яндекс.Карты

Фестиваль пройдет в здании бывшей поликлиники. Фото: сервис Яндекс.Карты

5 февраля 2022 года в конструктивистском здании Дома-коммуны Гостяжпромурала, где раньше располагалась поликлиника, проведут фестиваль «Звуки авангарда». Здесь при содействии Музея истории Екатеринбурга недавно открылось новое культурное пространство.

На фестивале артисты и музыканты города представят проекты, созданные на основе идей эпохи авангарда 20-х – 30-х годов ХХ столетия.

Посетителей на фестиваль будут пускать бесплатно. Двери для гостей будут открыты с 14 до 23 часов. За это время здесь проведут порядка 10 выступлений. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В качестве организаторов фестиваля выступили авторы проекта «Территории авангарда», которые прошлым летом организовывали в Екатеринбурге «дворовые посиделки», на которых проводили интересные встречи.

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