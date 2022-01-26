В Екатеринбурге будут судить инспектора ДПС, принявшего взятку от пьяного водителя

Сейчас инспектор освобожден от должности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в суд передали дело инспектора ДПС, которого обвиняют в принятии взятки от пьяного водителя. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- По версии следствия, в июне 2021 года в ночное время обвиняемый находился на посту при исполнении служебных обязанностей. На улице Самолетная им был остановлен автомобиль, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении.

При этом мужчину раньше уже лишали прав за пьяное вождение. Водитель не хотел еще раз понести наказание и предложил инспектору взятку. Полицейский согласился. В ту же ночь мужчина передал сотруднику ГИБДД в пачке из-под сигарет восемь тысяч рублей.

Сейчас инспектор освобожден от должности. Его обвиняют по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор бывшему 36-летнему полицейскому из отдела отделения по борьбе с мошенничеством, который взял 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела, но не собирался на него влиять. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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