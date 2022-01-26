Из «Кольцово» появится новый рейс в Казахстан

Выполнять рейсы будет Qazaq Air с 1 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале появится новый дополнительный рейс из Екатеринбурга в столицу Казахстана – Нур-Султан. Об этом сообщает аэропорт «Кольцово».

- Полеты будут выполняться по вторникам на самолете De Havilland Dash-8-Q400NG вместимостью до 86 пассажиров, - говорится в сообщении.

Выполнять рейсы будет Qazaq Air с 1 февраля. При этом вылет из «Кольцово» запланирован в 20:20 по местному времени. Пассажиры проведут в полете два часа. Пока что из Екатеринбурга в Нур-Султан дважды в неделю летают самолеты «Уральских авиалиний». Рейсы выполняются по понедельникам и четвергам.

Ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings откроет регулярные международные рейсы из Екатеринбурга в узбекские города. Первый вылет в Ургенч запланирован на 13 февраля. Такие рейсы будут выполняться по воскресеньям. Полеты в Самарканд будут осуществляться по понедельникам. Первый вылет запланирован на 14 февраля.

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