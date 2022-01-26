Мужчина вернул машину, чтобы не ругаться с женой Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Житель Екатеринбурга оплатил долги криптовалютой после того, как жена пригрозила разводом. Женщине не понравилось, что автомобиль супруга из-за неоплаченного кредита арестовали приставы. Сотрудники ГУФССП России по Свердловской области разыскали Volkswagen Tiguan мужчины, когда долг превысил 500 тысяч.

- Мужчина брал некую сумму под залог своего транспортного средства – Volkswagen Tiguan. Банк обратился в суд за взысканием оставшейся суммы задолженности и обращением взыскания на заложенное имущество, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

На следующий день после ареста машины судебному приставу-исполнителю поступило заявление от взыскателя - банка о погашении задолженности по исполнительному документу в полном объеме, а от должника -документы об оплаченном исполнительском сборе в размере 35 тысяч рублей. Автомобиль возвращен владельцу.