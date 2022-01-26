В Нижнем Тагиле на ремонт детской поликлиники потратят 18 миллионов

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В Нижнем Тагиле отремонтируют трехэтажную детскую поликлинику на Черных, 28. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. На работы планируют потратить 18,7 миллионов рублей. Сегодня, 25 января, планируется начать рассмотрение заявок от заявившихся на аукцион подрядчиков.

Согласно документам, во время ремонтных работ будет обновлен фасад здания, заменены полы и их покрытие, установлены новые двери, окна, стены покрыты стеклообоями, установлены подвесные потолки, реконструкции подвергнется крыльцо, входная группа, заменены настенные желоба, модернизирована система пожарной сигнализации и видеонаблюдение.

Работы должны будут закончить не позже 30 июня 2022 года.