Впервые такой показатель заметили 15 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле зафиксировали аномальный выброс вредных веществ в воздухе. По данным мониторинга Уральского управления по гидрометеорологии, в атмосфере замечена высокая концентрация сероводорода, которая в 15 раз превышала норму.

Впервые такой показатель заметили 15 января, он составлял 2,8 ПДК, а уже на следующий день на станции, расположенной на Красной Яме, вечером, в 17:00 число увеличилось до 15 ПДК.

Напомним, что в 2020 году на четырех предприятиях Нижнего Тагила выбросы в атмосферный воздух увеличились в общей сложности на 4,4 тысячи тонн. Причиной загрязнения стало увеличение котельных. На 13,1% (0,9 тысячи тонны) выросли выброса на Уралвагонзаводе. Это связано с увеличением использования природного газа.