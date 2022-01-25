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Происшествия25 января 2022 19:07

На свердловской трассе в ДТП с грузовиком пострадало два человека

У водителя ВАЗ взяли анализы для освидетельствования
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Мужчина за рулем ВАЗ не уступил во время разворота.

Мужчина за рулем ВАЗ не уступил во время разворота.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На свердловской трассе рядом с микрорайоном Технопарк в ДТП с грузовиком пострадало два человека. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области «КП-Екатеринбург», инцидент произошел днем 25 января.

Мужчина за рулем ВАЗ не уступил во время разворота дорогу грузовому автомобилю МАН, в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадали 40-летний водитель легковушки, который ехал на работу из Первоуральска в Березовский, и его 39-летний пассажир.

У пострадавшего владельца ВАЗ взяли анализы для освидетельствования, по факту аварии проводится проверка.

Напомним, что рано утром, 25 января, на 14 километре трассы Нижний Тагил- Верхняя Салда произошло серьезное ДТП - Mitsubishi столкнулся с автобусом «ПАЗ». В легковушке ехала мама с двумя детьми. Женщину зажало в автомобиле.

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