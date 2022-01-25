В Екатеринбурге водитель на иномарке сбил 13-летнего мальчика

В результате ДТП школьник получил множественные травмы. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на Бебеля, 115 водитель «Тойота Ленд Крузер» сбил 13-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Как сообщает УГИБДД по городу, инцидент произошел 25 января в 15:40.

В результате ДТП школьник получил множественные травмы и был госпитализирован медиками. Водитель иномарки пояснил, что стоял на перекрестке и ждал зеленый сигнал светофора. Когда он начал движение, на дорогу резко выскочил подросток и наезда избежать не удалось.

- На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП, - рассказали в ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, материалы будут направлены городской отдел ПДН.