Местные жители неоднократно жаловались на него. Фото:ОМВД по Богдановическому району

В Богдановиче перекрыли нелегальный выход с заправки после жалоб местных жителей. Об этом сообщило ОМВД по Богдановическому району.

- Скажите, пожалуйста, сколько еще я должен высаживать пассажиров под колеса? Я думаю, ни для кого не секрет, что с заправки возле железнодорожного переезда автомобили выезжают через автобусную остановку, - пожаловался один из водителей автобуса.

По данным ЦУР, этот путь позволял избегать автомобильную пробку, но при этом транспортным средствам приходилось заезжать на тротуар. На данный момент съезд закрыт бетонными блоками.

Напомним, что в Екатеринбурге закроют движение по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Зоологической. Ограничение вводят из-за проведения реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии в район Академический.