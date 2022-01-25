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Общество25 января 2022 15:52

Самолет «Уральских авиалиний» долго не мог приземлиться в Кольцово

Борт летал над городом больше часа
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Борт летал над городом больше часа.

Борт летал над городом больше часа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет «Уральских авиалиний» долго не мог приземлиться в аэропорт Екатеринбурга «Кольцово». Airbus A320 больше часа летал над городом.

- Это тренировочный полет. Подобные полеты проводятся регулярно. Ситуация штатная, - пояснили «КП-Екатеринбурге» в аэропорту.

Пресс-служба «Кольцово» также добавила, что самолет уже давно успешно приземлился.

Напомним, что в ночь на 23 января из-за смога три самолета не смогли приземлиться в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Лайнеры пришлось отправить на запасные аэродромы в Челябинске и Тюмени. К утру работа воздушной гавани перешла в штатный режим.

Напомним, что накануне уральские синоптики выпустили предупреждение о смоге, который зависнет над регионом на пять дней.

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