Самолет «Уральских авиалиний» долго не мог приземлиться в Кольцово

Борт летал над городом больше часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет «Уральских авиалиний» долго не мог приземлиться в аэропорт Екатеринбурга «Кольцово». Airbus A320 больше часа летал над городом.

- Это тренировочный полет. Подобные полеты проводятся регулярно. Ситуация штатная, - пояснили «КП-Екатеринбурге» в аэропорту.

Пресс-служба «Кольцово» также добавила, что самолет уже давно успешно приземлился.

Напомним, что в ночь на 23 января из-за смога три самолета не смогли приземлиться в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Лайнеры пришлось отправить на запасные аэродромы в Челябинске и Тюмени. К утру работа воздушной гавани перешла в штатный режим.

Напомним, что накануне уральские синоптики выпустили предупреждение о смоге, который зависнет над регионом на пять дней.