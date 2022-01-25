На Екатеринбург приходится чуть больше 18 тысяч новых случаев, что выше уровня эпидпорога на 44,9% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ, за последнюю неделю в регионе зарегистрировали 34.1 тысячи новых случаев заражения, это выше показателей прошлой недели на 28.7%, а также превышает уровень эпидпорога на 5%.

- В структуре заболеваемости 50% составляют дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости наблюдается среди детей от трех до шести лет. Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в полтора раза и более): ЗАТО Свободный, Тугулымский ГО, Ревда, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

На Екатеринбург приходится чуть больше 18 тысяч новых случаев, что выше уровня эпидпорога на 44,9%. Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 1096 человек. Из них 691 случай зарегистрировали в Екатеринбурге, сообщает региональный оперштаб.