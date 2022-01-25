Свердловские власти не планируют отправлять детей на дистант

Власть считает, что карантин для отдельных классов и учебных заведений эффективнее всеобщего дистанционного обучения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, в Свердловской области власти не собираются вводить для всех школьников дистант. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков во время брифинга.

Он отметил, что карантин для отдельных классов и учебных заведений эффективнее всеобщего дистанционного обучения. Также Креков добавил, что самый эффективный способ противостоять коронавирусу у школьников – вакцинация.

- Перспектива тотального школьного локдауна в текущей ситуации не рассматривается, в том числе и из-за, так называемых, отсроченных последствий — снижения успеваемости, сложностей с усвоением программы, особенно в выпускных классах, - объяснил замгубернатора.

Ранее стало известно, что в Свердловской области начали прививать подростков от коронавируса. Первую партию вакцины «Спутник-М» из 2,4 тысячи доз привезли в область на этой неделе. Препарат подходит для детей от12 до 17 лет. В числе первых, кто прошел вакцинацию, оказалась дочь замминистра здравоохранения региона Екатерины Ютяевой.

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