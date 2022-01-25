Екатеринбуржец украл у своего соседа по хостелу 40 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржец украл у своего соседа по хостелу больше 40 тысяч рублей. В полицию обратился мужчина и рассказал, что во время остановки в одной из небольших гостиниц у него пропала сумка, в которой был кошелек с деньгами. Пострадавший рассказал, что лишился 12 тысяч рублей и 400 долларов США.

- Под подозрение попал ранее судимый за кражу местный житель. Он не стал отпираться и пояснил, что воспользовался чужими деньгами в личных целях. Также мужчина пояснил, что находился с потерпевшим в одном хостеле, расположенном на улице Вокзальной, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.