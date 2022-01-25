На Урале четырехлетней девочке, на которую упала железная стена контейнера, компания выплатит 300 тысяч

Причиной происшествия стало ненадлежащее содержание конструкции контейнерной площадки со стороны районного дома культуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской деревне Марийские Карши компания выплатит четырехлетней девочке, на которую упала железная стена контейнера, 300 тысяч рублей. Инцидент произошел в августе прошлого года, во время прогулки на улице Ленина, на нее рухнула тяжелая металлическая конструкция.

- В результате девочка получила открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева, ушибленную рану лобной кости, которые экспертами расценены как причинившие тяжкий вред ее здоровью, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как оказалось, причиной происшествия стало ненадлежащее содержание конструкции контейнерной площадки со стороны районного дома культуры. После проверки ведомства в суд пришел иск о взыскании компенсации морального вреда. Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».