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Общество25 января 2022 12:41

На Урале четырехлетней девочке, на которую упала железная стена контейнера, компания выплатит 300 тысяч

Инцидент произошел в августе прошлого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Причиной происшествия стало ненадлежащее содержание конструкции контейнерной площадки со стороны районного дома культуры

Причиной происшествия стало ненадлежащее содержание конструкции контейнерной площадки со стороны районного дома культуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской деревне Марийские Карши компания выплатит четырехлетней девочке, на которую упала железная стена контейнера, 300 тысяч рублей. Инцидент произошел в августе прошлого года, во время прогулки на улице Ленина, на нее рухнула тяжелая металлическая конструкция.

- В результате девочка получила открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева, ушибленную рану лобной кости, которые экспертами расценены как причинившие тяжкий вред ее здоровью, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как оказалось, причиной происшествия стало ненадлежащее содержание конструкции контейнерной площадки со стороны районного дома культуры. После проверки ведомства в суд пришел иск о взыскании компенсации морального вреда. Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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