Журналиста из Нижнего Тагила вызвали в СКР по делу соратника отца Сергия

Всеволод Могучев находится под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналиста издания TagilCity.ru вызвали в Следственный комитет для дачи разъяснений по делу соратника опального отца Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева, с которым сотрудник издания общался полтора года назад по работе.

Следователь СУ СКР по Дзержинскому району Нижнего Тагила позвонила журналисту 25 января, пригласив в отдел на Вагоностроителей, 2, рассказывают в издании. Само дело по Могучеву рассматривают в Москве. Следователей интересуют люди, которые общались с ним, и кому он рассылал контент, признанный экстремистским.

- Наше общение с Всеволодом складывалось из запроса на интервью и отказа посетить одно из «восстаний» в Среднеуральском женском монастыре, - рассказывает журналист издания TagilCity.ru. – Эта тема была актуальна в повестке полтора года назад. С тех пор Могучев «спамил» меня записями.

Отметим, что сам отец Сергей (Николай Романов) был отлучен от Русской Православной церкви, а позже осужден к реальному сроку по нескольким статьям УК РФ. Всеволод Могучев арестован и сейчас находится в СИЗО под следствием.