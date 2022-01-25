Студенты Лесотехнического университета получат по две тысячи за прививку от COVID-19

При этом 99,9% преподавателей уже прошли вакцинацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский лесотехнического университета получат по две тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил ректор вуза Евгений Платонов.

- Чтобы простимулировать наших студентов, мы выплачиваем материальную помощь — две тысячи рублей, если они привились. Мы считаем, что это правильно. Две тысячи рублей для студента не будут лишними, - заявил он.

Платонов отметил, что учащиеся смогут купить себе что-нибудь вкусное или потратить деньги на витамины. Ректор подчеркнул, что в вузе собрали информацию о тех, кто не поставил прививку. При этом 99,9% преподавателей уже прошли вакцинацию.

- У нас есть приказ, о том, что все должны быть привиты, мы делаем для этого все возможное, чтобы успевали. Буквально в пятницу прививку сделали, 150 человек привилось, завтра 200 иностранцев прививаются, - рассказал Платонов.

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