Власти прокомментировали новости о дистанте для школьников на Урале

В регионе стали фиксировать случаи госпитализации детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловской власти пока не рассматривают вопрос о переводе школьников на дистант. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

- По поручению губернатора всех учителей проверяют на коронавирус. Это экспресс-тесты, когда результат известен через 15 минут. В Екатеринбурге эта процедура уже завершена. Сейчас мы не планируем переводить учеников на дистант. Важнее выявлять очаги заражения. Не принципиально, будет ли это «омикрон» или «дельта», - пояснил Павел Креков.

Известно, что в регион завезли завезли 2400 доз препарата «Спутник М». Вакцинация является добровольной.

- В Екатеринбурге изъявило желание вакцинировать своих детей 5 тысяч родителей. Судя по всему, вакцинация будет проходить достаточно активно. Сегодня мы фиксируем рост заболеваемости среди детей. Больше всего болеют дети старше 14 лет, - добавил Павел Креков.

Напомним, что о переводе части школьников на дистант рассказал Дмитрий Шиловских, начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

- Ситуация с заболеваемостью стала развиваться. Вчера при заместителе губернатора Павле Крекове решался вопрос, по поводу дальнейшего обучения и какого количества, заболевших учеников мы ждем. Нашим министерством образования и молодежной политики были предложены варианты дистанционного обучения, - рассказал Дмитрий Шиловских «Комсомолке».