За прошедшие сутки скончалось 20 человек с подтвержденным коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 1096 человек. Из них 691 случай зарегистрировали в Екатеринбурге, сообщает региональный оперштаб.

Также заболевшие COVID-19 обнаружены в Березовском, Алапаевске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Дегтярске, Бисерти, Качканаре, Краснотурьинске и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 212 808 уральцев. Полностью вылечиться от инфекции из них удалось 187 419. За минувшие сутки из больниц выписали 879 пациентов.

Среди жителей региона, находящихся в больницах, состояние 334 оценивается как тяжелое. Из них 176 находятся в реанимации, в том числе 132 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1 6773 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

Также за прошедшие сутки скончалось 20 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего жертвами пандемии в нашем регионе стали 9 926 человек.