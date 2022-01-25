ВТБ: объемы цифровой ипотеки в Свердловской области выросли на треть

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Общая сумма заключенных таким образом соглашений превысила 6,1 млрд рублей – это на 35% больше, чем в 2020 году.

Сервис позволяет получить жилищный кредит всего лишь с одним посещением офиса – для финального подписания документов и проведения сделки. Все остальные процедуры проходят в режиме онлайн. В личном кабинете заемщик может в любое время отслеживать статус рассмотрения заявки, а также консультироваться по всем вопросам в чате с сотрудником банка. При оформлении ипотеки через сайт банка клиенты получают дисконт «Цифровой бонус» - скидку в размере 0,3 п.п. от базовой ставки по кредиту.

«Цифровые сервисы не только помогают экономить время, но и в период пандемии существенно снизить риски для здоровья, - отмечает управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. – Один из наших стратегических приоритетов – обеспечить возможность частным клиентам получать 100% продуктов и услуг банка в онлайн-формате. Ипотека тоже все активнее переходит в digital. Помимо оформления жилищного кредита с использованием личного кабинета, заемщики ВТБ могут выбрать интересующую квартиру на сайте застройщика, там же подать заявку и подписать все документы цифровой подписью. Сделка в таком случае проходит полностью онлайн, без посещения офиса банка. Этот сервис реализует ряд крупных федеральных и региональных застройщиков. В прошлом году наши клиенты провели порядка 600 таких сделок, по сравнению с 2020-м годом число онлайн-договоров по жилищным кредитам выросло вдвое».

По итогам 2021 года Свердловская область вошла в топ-5 регионов страны по объему жилищных кредитов, предоставленных клиентам ВТБ: заемщики банка на Среднем Урале оформили более 11 тыс. ипотечных сделок на общую сумму свыше 30 млрд рублей. В том числе банк выдал 2,3 млрд рублей семейной ипотеки и порядка 6 млрд рублей – по программе с господдержкой на приобретение объектов в новостройках.