В Нижнем Тагиле накрыли склад с 7 тысячами бутылок поддельной водки и коньяка

Полиция изъяла 3 500 бутылок коньяка различных наименований. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле полиция накрыла склад 55-летнего уроженца Закавказья, который занимается бизнесом в сфере оптово-розничной продажи продуктов питания. Стражи порядка нашли у него крупную партию поддельных сигарет и алкоголя, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Всего в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли около 3 300 бутылок водки, почти 3 500 бутылок коньяка различных наименований, - рассказал он.

Спиртное и сигареты обнаружили при осмотре склада, где индивидуальный предприниматель реализовывал оптом и в розницу продукты питания. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Также правоохранители изъяли 55 тысяч пузырьков косметического средства по уходу за кожей лица. В каждом пузырьке находится по 100 миллилитров жидкости, в которую входит спирт крепостью 75% . Кроме того, силовики нашли 30 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Стоимость изъятой продукции составляет больше двух миллионов рублей.

Спиртное и сигареты обнаружили при осмотре склада, где индивидуальный предприниматель реализовывал оптом и в розницу продукты питания. Партия подделок хранилась среди мешков с сахаром, мукой и паков с газировкой. Помимо этого, алкоголь и сигареты без акцизных марок нашли в двух небольших грузовых фургонах, припаркованных около склада.

Также правоохранители изъяли 55 тысяч пузырьков косметического средства по уходу за кожей лица, которое содержит спирт. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В операции были задействованы сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД «Нижнетагильское», ФСБ и ОМОН Росгвардии. На бизнесмена завели уголовное дело.

- Установлена причастность к совершенному преступлению жителя Нижнего Тагила, который признал факт приобретения, перевозки и хранения с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции. Ему избрана мера пресечения виде подписки о невыезде, - заключил Горелых.

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