Полпред Владимир Якушев рассказал о проблемах уральцев, с которыми идут к нему

Владимир Якушев регулярно проводит личные приемы граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», с какими проблемами обращаются в представительство граждане, и как реагируют здесь на обращения.

- Тематика самая обычная, жизненная. В период коронавируса много проблем связано с работой системы здравоохранения, вопросы, связанные с работой системы ЖКХ, с переселением из аварийного жилого фонда, строительство дорог, недостаток благоустройства, где-то на улице не горит фонарь. Самые жизненные вопросы, с которыми сегодня обращаются в аппарат полномочного представителя. Мы стараемся на эти вопросы не просто ответить, а максимально помочь каждому человеку в каждой ситуации, - рассказывает Владимир Якушев в эфире радио «КП».

По словам полпреда президента в УрФО, часть вопросов нельзя решить в рамках действующего законодательства. Однако и в этом случае человека стараются не оставлять в беде.

- Есть определенный порядок получения жилья по разным программам. Таких вопросов тоже очень много, когда люди просят улучшить их жилищные условия. Но человек по формальным требованиям не подходит ни в одну категорию, чтобы попасть в ту или иную государственную программу. Поэтому, к сожалению, приходится в таких вопросах отказывать, - говорит Владимир Якушев. - Но даже здесь, если у человека действительно сложная ситуация, мы стараемся сделать так, чтобы он смог решить этот вопрос.

По словам полпреда, он сам регулярно ведет приемы граждан.

- Мы досконально разбираемся. Стараемся, чтобы и вопрос был решен, и понять, если это системная какая-то ошибка в муниципальном образовании или субъекте Российской Федерации. Конечно, проговариваем эти вопросы, смотрим, что необходимо поменять. Если есть какие-то системные просчеты, - говорит Владимир Якушев.