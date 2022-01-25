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Общество25 января 2022 7:57

В Свердловской области сотрудников 30 соцучрежений перевели на двухнедельный режим работы

Изменения коснулись учреждений для пожилых, инвалидов и детских домов-интернатов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Во всех социальных учреждениях региона ведется мониторинг запаса дезинфицирующих средств

Во всех социальных учреждениях региона ведется мониторинг запаса дезинфицирующих средств

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сотрудников соцучреждений для пожилых, инвалидов и детских домов-интернатов с круглосуточным пребыванием пациентов перевели на двухнедельный режим работы. Такие меры ввели из-за увеличения количества заболевших коронавирусом в регионе.

Суть сменного режима работы в том, что одновременно в течение 14 дней в одном помещении будет находиться необходимое для непрерывного функционирования учреждения число сотрудников. Затем к выполнению обязанностей приступит следующая группа работников.

- Для сотрудников учреждений установлен сменный режим работы. Рекомендуемая продолжительность смены составляет 14 дней. Изменения коснулись работы 30 учреждений, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, - рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

В департаменте информполитики, во всех социальных учреждениях региона ведется мониторинг запаса дезинфицирующих средств, антисептиков и средств индивидуальной защиты. Кроме того, в каждом учреждении разработан комплекс мер для профилактики.

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