В школах Нижнего Тагила обнаружили десятки больных COVID-19

Специалист отправились больных и их одноклассников на дистант Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Свердловской области провел проверку в школах Нижнего Тагила и обнаружил 31 бессимптомного больного коронавирусом в двух учебных заведениях.

Специалисты ведомства пришли в гимназию № 18, школу № 77 и детский сад № 129 «Радость». Охват учеников в учебных заведениях составил 70%, то есть более 140 человек. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

По результатам масштабного тестирования в школах обнаружили 31 больного коронавирусом в бессимптомной форме. То есть число бессимптомных случаев составило 2,2%. Классы, где выявили больных коронавирвусом, отправили на дистанционное обучение.

Отметим, что сейчас в Свердловской области активно распространяется штамм «омикрон». По данным на 24 января 2022 года, всего в регионе зафиксировано 36 случаев заражения новым штаммом.