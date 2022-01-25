Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 7:34

Трамвай в Солнечный запустят к 2023 году

Строительство ветки начнется в этом году
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Протяженность трамвайной линии составит 1,8 километра

Протяженность трамвайной линии составит 1,8 километра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга до микрорайона Солнечный начнется в 2022 году. Закончить его планируют к 2023 году. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр Рустам Галямов.

Известно, что ее строительство пройдет в шесть этапов. Трамвайная ветка пройдет по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с временным кольцом и конечной на перекрестке улиц Лучистой и Чемпионов. Также ранее сообщалось, что протяженность трамвайной линии составит 1,8 километра.

Проект предполагает устройство на пути следования четырех остановок и регулируемых пешеходных переходов. В комплексе со строительством новой линии предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети, в том числе улиц 2-ой Новосибирской и Лучистой, а также нескольких перекрестков.

0