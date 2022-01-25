Пассажир поезда «Екатеринбург – Приобье» напал на охранника и украл телефон

Мужчину передали полицейским на станции Серов Фото: Михаил ФРОЛОВ

21-летний пассажир поезда «Екатеринбург – Приобье», который является жителей Югры, в пути устроил драку с другим пассажиром, после этого ударил по лицу сотрудницу охранного предприятия и украл телефон у другого пассажира.

Инцидент произошел в вагоне-ресторане 12 января 2022 года в поезде дальнего следования. Когда дебошира пытались усмирить, чтобы передать на ближайшей станции сотрудникам полиции, он успел украсть телефон за 8 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На станции Серов мужчину передали в руки сотрудников транспортной полиции. Позже выяснилось, что дебошир является жителей города Нягань. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении хулигана возбудили два уголовных дела по статьям УК РФ «Кража» и «Побои».