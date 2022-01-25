Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 6:45

В мэрии рассказали, когда в Екатеринбурге может появиться второй аэропорт

Воздушную гавань можно ждать не раньше, чем через 15-20 лет
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще один аэропорт будет нужен только при повышении пассажиропотока

Еще один аэропорт будет нужен только при повышении пассажиропотока

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство второго аэропорта в Екатеринбурге может понадобиться через 15-20 лет. Об этом заявил заместитель мэра Рустам Галямов.

Он отметил, что вторая воздушная гавань будет нужна только при повышении пассажиропотока. А вот зарезервировать под ее строительство территорию нужно заранее. Так вице-мэр объяснил наличие второго аэропорта в актуальной редакции генплана до 2025 года.

Ранее стало известно, что в пояснительной записке к генплану до 2025 года говорится о строительстве второго аэропорта в перспективе. Позже власти Свердловской области опровергли слухи о появлении еще одной воздушной гавани.

Кроме того, в генплане говорится о развитии аэропорта «Кольцово». Там в ближайшее время хотят расширить терминал и обслуживающую инфраструктуру. В том числе планируется реконструкция и строительство пассажирских терминалов, дополнительная модернизация аэровокзальной площади, строительство здания многоуровневой автостоянки и реконструкция системы обработки багажа.

К ЧИТАТЕЛЮ

Есть новость? Пиши на наш WhatsApp: 8 912 050 91 07

0