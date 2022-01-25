В мэрии рассказали, когда в Екатеринбурге может появиться второй аэропорт

Еще один аэропорт будет нужен только при повышении пассажиропотока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство второго аэропорта в Екатеринбурге может понадобиться через 15-20 лет. Об этом заявил заместитель мэра Рустам Галямов.

Он отметил, что вторая воздушная гавань будет нужна только при повышении пассажиропотока. А вот зарезервировать под ее строительство территорию нужно заранее. Так вице-мэр объяснил наличие второго аэропорта в актуальной редакции генплана до 2025 года.

Ранее стало известно, что в пояснительной записке к генплану до 2025 года говорится о строительстве второго аэропорта в перспективе. Позже власти Свердловской области опровергли слухи о появлении еще одной воздушной гавани.

Кроме того, в генплане говорится о развитии аэропорта «Кольцово». Там в ближайшее время хотят расширить терминал и обслуживающую инфраструктуру. В том числе планируется реконструкция и строительство пассажирских терминалов, дополнительная модернизация аэровокзальной площади, строительство здания многоуровневой автостоянки и реконструкция системы обработки багажа.

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