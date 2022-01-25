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Общество25 января 2022 6:42

ВТБ стал лучшим банком 2021 года по версии портала Bankinform.ru

Банк ВТБ во второй раз подряд стал лидером ежегодного рейтинга банков, представленных на рынке Свердловской области.
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Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Такой рейтинг традиционно составляет специализированный портал «БанкИнформСервис» (Bankinform.ru). По итогам 2020 года ВТБ также занял 1-е место.

ВТБ по итогам 2021 года одержал победу в половине из шести профильных номинаций, результаты которых и формируют интегральный рейтинг: «Банки с популярными вкладами», «Банки с популярной ипотекой» и второй год подряд — в номинации «Самая активная пресс-служба». Еще в двух категориях — вклады и кредиты — банк вошел в тройку лучших.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, прокомментировал:

«ВТБ становится лидером рейтинга второй год подряд. Как говорится, стабильность — признак мастерства. Я благодарен команде за этот результат, а читателям Bankinform.ru — за внимание и интерес к нашим продуктам и сервисам».

Методика расчета баллов рейтинга в бизнес-номинациях основана на статистике посещаемости страниц портала с услугами банков. В номинации «Самая активная пресс-служба» редакция Bankinform.ru оценивает количество и качество информационных материалов банков, особое внимание уделяя пресс-релизам и комментариям с региональной тематикой.

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