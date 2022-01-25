После несчастного случая прокуратура начала проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале в шахте «Северопесчанская» травмировался рабочий. В тяжелом состоянии его доставили в Краснотурьинскую городскую больницу. Инцидент произошел 19 января 2022 года. Прокуратура проводит проверку деятельности АО «Богословское рудоуправление».

- На сопряжении погрузочного орта с вентиляционной сбойкой на горизонте -330 метров Новопесчанского участка шахты «Северопесчанская» при производстве работ по креплению опор произошло отслоение горной массы с кровли выработки, в результате падения которой проходчику 4 разряда был причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры получили объяснения о произошедшем от должностных лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение требований охраны труда и истребовали необходимую документацию.

Сейчас представители ведомства должны дать правовую оценку действиям должностных лиц работодателя и выяснить обеспечивали ли они безопасность при проведении работ и соблюдали ли требования по охране труда.

Кроме того, на производстве приказом Уральского управления Ростехнадзора создана межведомственная комиссия для проведения расследования произошедшего несчастного случая.

- Как только произошло происшествие, был принят ряд мер, предусмотренных в подобных случаях. Медицинский работник здравпункта шахты «Северопесчанская» спустился в шахту, ввел обезболивающее пострадавшему, была оказана первая медицинская помощь. Затем травмированого работника подняли на поверхность, где уже ожидала машина скорой помощи, - добавили в пресс-службе АО «Богословское рудоуправление». - Если в дальнейшем возникнет необходимость в помощи специалистов екатеринбургских клиник, АО «БРУ» примет активное участие в ее организации.

Также там отметили, что АО «Богословское рудоуправление» сотрудничает со всеми государственными органами, задействованными в процессе установления причин и обстоятельств произошедшего. В данный момент состояние пострадавшего стабильно и не вызывает опасений.

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