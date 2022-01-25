На выкуп 13 домов для расширения улицы Татищева потратят полмиллиарда рублей

Мэр уже подписал постановление о выкупе и сносе жилых зданий Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выкуп 13 домов на ВИЗе власти потратят 500 миллионов рублей. Эти здания планируют снести для расширения улицы Татищева. Об этом рассказал заместитель мэра Екатеринбурга Рустам Галямов.

При этом выкуп домов могут начать уже в 2022 году. Однако это начнут делать только при наличии финансирования.

Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга намерена продолжить расширят улицу Татищева в микрорайоне ВИЗ-Правобережный. Мэрия планирует изъять нескольких земельных участков, чтобы расширить проезд в обе стороны на участке от Красноуральской до Викулова. После этого, в ближайшие годы, процесс расширения Татищева продолжится. Сначала улицу продлят до Лоцмановых, а позже – до перспективного Срединного кольца.

Позже мэр подписал постановление о сносе 13 жилых домов, чтобы расширить улицу Татищева. Дорогу хотят расширить до двух полос. Ради этого снесут дома на Заводской, 15А - корпусы с 1 по 7. Также выкупят и пустят под ковш здания № 63, 65, 67А, 69, 72, 77 на улице Татищева. При этом еще снесут часть дома №30 на улице Заводской. Собственникам предоставят другое жилье или выплатят компенсацию.

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