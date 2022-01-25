В аэропорту Кольцово нашли просрочку

Сотрудники прокуратуры нашли в Кольцово просроченные продукты и товары без маркировки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово Свердловская транспортная прокуратура нашла просрочку во время проверки исполнения законодательства о защите прав потребителей в сфере услуг общественного питания.

По данным ведомства, два юридических лица, предоставляющих услуги общественного питания на территории аэропорта торговали продукцией с истекшим сроком хранения. Кроме того, сотрудниками прокуратуры выявлены продукты питания без маркировки, то есть без даты изготовления и вскрытия.

- Прокурором директорам обществ с ограниченной ответственностью направлены представления. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.

В отношении юридических лиц прокурором вынесены четыре постановления о возбуждении дел по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), которые находятся на рассмотрении.