Названы самые популярные вакансии у уральских студентов

5,5% студенческих резюме приходятся на вакансию программиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 7,8% резюме принадлежат соискателям от 18 до 24 лет с незаконченным высшим образованием. Это 18 место в стране. При этом чаще всего студенты ищут работу менеджерами по продажам и по работе с клиентами (10% от всех резюме таких соискателей), сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- На втором месте по популярности профессия администратора (7,9%), на третьем – программиста (5,5%), - говорится в исследовании.

4,9% студенческих резюме приходятся на вакансию продавца-консультанта или кассира. Еще 4,7% ищут работу курьером. Реже всего студенты хотят найти работу маляром, дворником, оценщиком, сварщиком и парикмахером. А медина заработной платы, на которую рассчитывают студенты Свердловской области, составляет 35 тысяч рублей. В целом по России показатель достигает 40 тысяч рублей.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии января в Екатеринбурге, на которых можно получать от 100 тысяч рублей в месяц. В список вошли программист, главный инженер, ведущий программист, стоматолог-ортопед и прораб.

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